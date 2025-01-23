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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي بإسبانيا

الجناح المصري
الجناح المصري
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شاركت هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولى FITUR والتي تستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويُشارك به  شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

جاء تصميم الجناح المصرى بالمعرض مستوحى من الشكل المعمارى للمعابد المصرية القديمة، وتم وضع لافتات دعائية  BANNERS خاصة بالمقصد السياحي المصرى عند مدخل وأمام القاعة الرئيسية للمعرض والتي تضم الجناح المصرى، لتعرض صور عن المنتجات السياحية المختلفة منها منتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما يضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي تعرض مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور وأفلام ترويجية عن المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة الموجودة في مصر.

ويوجد به مكتب للاستعلامات لاستقبال زائري الجناح المصري، ويشهد توزيع النشرات السياحية الدعائية والمواد الترويحية المختلفة عن مصر والهدايا التذكارية على الزوار.

ويوجد بالجناح غرفتين لعقد الاجتماعات، وغرفة استقبال انتظار، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدولي FITUR يعتبر الحدث السنوي الأهم علي المستوى المهني في السوق الإسباني ويعد ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين ولندن السياحيين وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية سواء في شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية.
 

الإسبانية وزير السياحة والآثار للاستعلامات الجناح المصري