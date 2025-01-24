بيراميدز أول مباريات مصطفى العش مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان مباراة بيراميدز التي تقام يوم الاحد المقبل، ستكون أولى لقاءات الوافد الجديد مصطفى العش مع نادي القرن الأفريقي، في ظل الغيابات التي يعاني منها الأهلي في الفترة الحالية.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد نجح في إنهاء صفقة استعارة مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، لينضم إلى صفوف الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الكروي.

واكد مصدر داخل النادي الأهلي انهاء النادي الأهلي كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب ومن المنتظر ان يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعاني النادي الأهلي على صعيد خط الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم في ظل الإصابات المتكررة للمدافع المغربي أشرف داري. بالاضافة الى عدم الاقتناع بصفقة يوسف ايمن القادم من الدوري القطري.