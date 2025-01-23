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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أولى صفقات يناير.. الأهلي يستعير مصطفى العش من زد لنهاية الموسم

مصطفى العش
مصطفى العش
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نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في إنهاء صفقة استعارة مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، لينضم إلى صفوف الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الكروي. 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن انهاء النادي الأهلي كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب ومن المنتظر ان يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعاني النادي الأهلي على صعيد خط الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم في ظل الإصابات المتكررة للمدافع المغربي أشرف داري. بالاضافة الى عدم الاقتناع بصفقة يوسف ايمن القادم من الدوري القطري. 

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