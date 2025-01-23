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الجمعة 24 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين

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أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين بالضفة الغربية، وتعتبر تلك العملية وغيرها من إجراءات للاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، و تنذر بتفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في الضفة.

وأعربت التنسيقية فى بيان لها عن تضامنها الكامل مع بيان الخارجية المصرية في ذات الشأن، مؤكدة أن تحركات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، مع غيرها من الأنباء الواردة عن عدم التزامه بتنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان، تشير إلى نوايا غير محمودة للجانب الإسرائيلي، والتي تتعارض مع  الالتزامات الدولية مع الأطراف المعنية و ما تم الاتفاق عليه دوليًا في الآونة الأخيرة.
 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العملية العسكرية الإسرائيلية التنسيقية