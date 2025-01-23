فنربخشة بقيادة مورينيو يفشل في إسقاط ليون بالدوري الأوروبي

فشل فريق فنربخشة التركي، الذي يقوده فنيًا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في الفوز على ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب شكري سراج أوغلو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

لم يستطع فنربخشة الفوز على ليون على ملعبه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويتعقد موقف رجال مورينيو في التأهل للدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

يضم فريق فنربخشة بين صفوفه الثنائي المغربي يوسف النصيري وسفيان أمرابط، اللذين خاضا نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وأسهما في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع في إنجاز تاريخي.

ترتيب الدوري الأوروبي

بتلك النتيجة، رفع ليون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، خلف كل من لاتسيو الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني، بينما حصد فنربخشة النقطة رقم 9 ليحتل بها المركز الـ22.