إصابة شاب وفتاة بسبب سقوط موتوسيكل من الكوبري العلوي في الفيوم

أصيب شاب وفتاه إثر سقوط دراجة نارية موتوسيكل أثناء قيادة الشاب لها من أعلى الكوبرى العلوي في الفيوم إثر تصادم الدراجة بعربة كارو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ بوقوع حادث مروري أعلى الكوبري العلوي.

على الفور، تم انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين العربة الكارو والدراجه الناريه على الكوبري العلوي، ما أسفر عن إصابة كل من"محمد سيد ذكي خالد"17 عاما، بكسر مضاعف بالساق اليسري، و " حنين طارق رمضان حسين" 13 سنة ، باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن، وكسر بالركبة اليسري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.