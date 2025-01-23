الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز على بورتو في الدوري الأوروبي

حقق فريق أولمبياكوس اليوناني انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يخطف الهداف المغربي أيوب الكعبي هدف فوز أولمبياكوس على بورتو في الشوط الثاني، والذي جاء في الدقيقة 79.

أيوب الكعبي يواصل التألق مع أولمبياكوس اليوناني

وبهذا الهدف، رفع أيوب الكعبي رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 18 هدفًا في جميع البطولات، 5 منها في بطولة الدوري الأوروبي.

بتلك النتيجة، وصل رصيد أولمبياكوس إلى 12 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد بورتو عند 8 نقاط في المركز الـ24.