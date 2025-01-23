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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ١١ مكمورة فحم مخالفة في دمياط

دمياط
دمياط
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تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز كفر البطيخ  في دمياط  اليوم لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمتابعة من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة و بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط و بمشاركة كلاً من جهاز شئون البيئة بالإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا و المهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة،  ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المتابعة بالمحافظة و رشدى صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و ادارة شئون البيئة و مديرية الزراعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية

أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٩ مكامير فحم بلدية فى المهد و عدد ٢ مكمورة فحم نباتى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات،  وتحرير محاضر بيئية بشأنها ، علاوة على المرور على عدد ٤ مكامير فحم مطورة للتأكد من الالتزام بتشغيل وحدات المعالجة تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة على مكامير الفحم لازالة المخالف منها فى المهد والتأكد من تشغيل وحدات المعالجة بالمكامير المطورة والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية للحفاظ على صحة المواطنين.

كما أسفرت الحملة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام لرصد اى مخالفات تتعلق بتلك المنظومة،  عن ضبط مصنع غير مرخص لتخزين وتصنيع الفحم النباتي ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

 

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