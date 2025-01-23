تأهل 8 لاعبين مصريين لنصف نهائي البطولة البارالمبية للريشة الطائرة

صعد 8 لاعبين من المنتخب الوطني لمنافسات نصف نهائي بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة المقامة على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير الجاري.

وضمن 8 لاعبين في عدة تصنيفات الصعود لقبل النهائي وضمان الحصول على ميدالية بالبطولة الدولية والتي تشهد مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة وهم: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وذلك وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

تأهلت هدى شكري في منافسات فردي WH1، وصعدت نفس اللاعبة رفقة زميلتها هاجر لطفي في منافسات الزوجي WH1- Wh2، كما صعد الزوجي المكون من محمد رشاد ومحمود يوسف في منافسات WH1- Wh2، وضمنت شاهندة إبراهيم وبسمة نبيل الصعود في منافسات فردي SL3، وتأهلت كلًا من منى صلاح وياسمينا عيسى في منافسات فردي SH6.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسخة واحدة.

ومن المقرر، أن تقام غدًا الجمعة منافسات دور ربع النهائي في باقي التصنيفات الطبية المختلفة.