ضبط 5 أطنان مواد غذائية وأسمدة مدعمة مجهولة المصدر بفاقوس

شَنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية بالتعاون مع قطاع وسط حملة مكبرة ، للمرور على المحال التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر (207 و 208 و 209 و 497 ) جنح فاقوس لسنة 2025 وضبط 2 طن و 750 كيلو سمسم و 90 صفيحة طحينة حمراء وبيضاء مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات بمخزن مواد غذائية

كما تم ضبط 500 كيلو رنجة بدون فواتير مختلفة الأصناف بثلاجة لحفظ اللحوم والرنجة وضبط طن و 750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة وضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في سلع تموينية بمبلغ 14000 جنيه .

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.