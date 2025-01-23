شاب يلقى مصرعه أثناء إنقاذ فتاة ألقت نفسها في النيل بسوهاج

لقى شاب مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في نهر النيل من أعلي كوبري أخميم بدائرة قسم شرطة ثانٍ بمدينة سوهاج، في حين تم إنقاذ الفتاة.

تلقى قسم شرطة ثانٍ سوهاج بلاغًا من المستشفى بواقعة غرق، حيث تبين أن الفتاة ألقت نفسها في النيل بغرض الانتحار.

في تلك اللحظة، شاهدها الشاب محمود الأسد (21 عامًا) من منطقة عرب محروس بمركز أخميم، وكان برفقته أحد أصدقائه، فبادر الاثنان بالقفز في النيل لمحاولة إنقاذها.

نجح صديق الشاب في سحب الفتاة من المياه وإخراجها إلى بر الأمان، إلا أن الشاب محمود لم يتمكن من مقاومة قوة التيار وغرق في النيل.

انتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثمان الشاب ونقله إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الحادث.