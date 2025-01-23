روما يتعرض للهزيمة من ألكمار في الدوري الأوروبي

تعرض فريق روما الإيطالي، مساء اليوم الخميس، للهزيمة من مضيفه ألكمار الهولندي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد أفاس، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بالرغم من استحواذ روما على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة ألكمار ضد روما

وفي الشوط الثاني، تمكن ألكمار في الحفاظ على نظافة شباكه، حتى خطف هدفًا في الدقيقة 80، سجله تروي باروت، ليتلقى روما الخسارة الثالثة له في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد خوضه 7 مباريات، إذ لم يفز سوى في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد روما عند 9 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، بينما رفع ألكمار رصيده إلى 11 نقطة، ليتواجد في المركز الرابع عشر.