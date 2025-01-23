تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك وفد من نواب وكتاب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الخميس.

عقب الافتتاح تفقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المكان المخصص للتنسيقية بجناح عصير الكتب بصالة ٢ .

يُذكر أن أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل .

تحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تقديم فعالياتها الثقافية للجمهور في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض حيث تنظم عدد من الندوات الثقافية والصالونات النقاشية في المعرض بالتعاون مع عصير الكتب خلال أيام المعرض .

تأتي دورة معرض الكتاب هذا العام تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

