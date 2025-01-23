رئيس اتحاد التايكوندو: تسويق المنتخبات حق أصيل للاتحاد

أكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ان اى حقوق لتسويق منتخبات مصر للتايكوندو تعود للاتحاد فقط و ليس للجنة البارالمبية شأن في هذا عدا البعثات البارالمبية فقط و ان ما حدث من قبل اللجنة قبل المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 من تصوير منتخب مصر للباراتايكوندو المتأهل بشكل منفرد لصالح احد المؤسسات المصرفية من قبيل عدم المهنية في الالتزام بحقوق الاتحاد التسوقية و حقوق اللاعبين الناشئة عن عقود رعاية مع جهات مصرفية أخرى على الرغم انه من المفترض في اللجنة البارالمبية العلم و الدراية والحفاظ على هذه الحقوق حرصا على مصلحة اللاعبين و الاتحاد مثلما حافظت اللجنة على حقوق بعض الرباعين البارالمبين المتاهلين.

وأضاف مصطفى أنه في بادئ الامر تواصل وديا مع قيادات اللجنة بطلب حذف المشهد التصويرى لمنتخب التايكوندو الباراليمبى دون جدوى مما دعا بالاتحاد الي مخاطبة اللجنة رسميا بتاريخ 4/8/2024 وحتى تاريخه لم يتلق الاتحاد اى رد على هذا الكتاب وعلى نظيره المسلم للجنة بتاريخ 20/01/2024 وان تحرك الاتحاد في مخاطبة اللجنة البارالمبية يأتي التزاما منه بالحفاظ على حقوق الرعاية الناشئه عن العقود المبرمة مع الجهات الراعية وحتى لا يتكرر ما حدث مع الاتحادات الاخرى.