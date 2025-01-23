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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص صحراوي المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ارتفع عدد مصابى حادث الطريق الصحرواى الشرقى بالمنيا الى ١٥ شخص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اسماء الضحايا والمصابين 


 ضمت   أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى  كل من “المتوفين”  كل من عبد الحميد محمد عبد الرحيم، 73 عام، حامد هاشم عبد الله، 70 عام، مقيمين في محافظة القاهرة، فيما اصيب 15 آخرين وهم : محمود جابر عبد العزيز خلف، 30 عام، قنا، ام كلثوم أبو النجا طه عبد التواب، 65 عام، القاهرة، ، محمد خالد محمد، عام، قنا، يونس خالد محمد، 11 عام، قنا، يسرا خالد محمد، 7 اعوام، قنا،  أسماء خالد محمد، 33 عام،  قنا زياد هاشم عبد الموريد، 18 سنة، قنا.

كما اصيب كل من محمود أبو النجاح عبد الراضي، 66 عام، قنا ، نادية جابر علي أحمد، 60 عام،  القاهرة،  محمود سعد أحمد، 16 عام، القاهرة، حسن محمود هاشم، 58عام،   القاهرة،  كريمة أحمد هاشم، 48 عام، القاهرة، نورا أنور هاشم، 35 عام،  القاهرة، جنى أحمد محمود، 12 عام،  القاهرة، جودي أحمد محمود، 8 اعوام ، القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا وايدع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


كانت  الأجهزة الأمنية، قد تلقت  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا. وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين  وارتفع  العدد الي 15 مصاب .

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