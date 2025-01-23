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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم زيارتين إلى شركة أبو قير للأسمدة

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
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 نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، زيارتين ميدانيتين إلى شركة أبو قير للأسمدة، في إطار حرصها على تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والاهتمام بالبيئة.

 جاءت هذه الزيارات تحت إشراف اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس وليد ماضي.

هدفت الزيارتان إلى الاطلاع على أحدث أنظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة في الشركة، والتعرف على المبادرات البيئية التي تساهم في تحسين الأداء البيئي وتقليل التأثيرات السلبية، وتم خلال الجولة استعراض التجهيزات الحديثة المستخدمة في إدارة المخاطر والسلامة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات المهنية،

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد هشام سعودي عن أهمية هذه الزيارات في تعزيز الوعي الهندسي بأهمية السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالدور الرائد لشركة أبو قير للأسمدة في تطبيق المعايير العالمية في هذا المجال،

من جانبه، أكد المهندس وليد ماضي أن هذه الجولات تأتي في إطار استراتيجية النقابة لتقديم المعرفة العملية للمهندسين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والتطبيقات الميدانية في مجال السلامة والبيئة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات الهندسية والصناعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


تُعد شركة أبو قير للأسمدة واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر والشرق الأوسط. تأسست الشركة لتلبية احتياجات السوق الم٠حلي والدولي من الأسمدة النيتروجينية عالية الجودة، وتسعى دائمًا لتطوير تقنياتها الإنتاجية بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية. كما تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في الصناعة الكيميائية.

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