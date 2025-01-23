توتنهام يقتحم المربع الذهبي مؤقتًا في الدوري الأوروبي بفوز على هوفنهايم

تغلب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على مضيفه هوفنهايم الهولندي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب راين نيكار أرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل مبكرًا لصالح توتنهام، وذلك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضاعف الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بثنائية دون رد.

سون يتألق في فوز توتنهام على هوفنهايم

وفي الشوط الثاني، قلص أنتون ستاخ الفارق لصالح هوفنهايم بهدف في الدقيقة 68، ثم عاد سون مجددًا للتسجيل في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ديفيد موكوا هدف الفريق الألماني الثاني في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، اقتحم توتنهام المربع الذهبي في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بشكل مؤقت، في انتظار نتائج مباريات الفرق الأخرى في نفس الجولة.

بتلك النتيجة، ارتقى توتنهام إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 6 نقاط في المركز الـ28.