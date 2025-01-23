محافظ البحيرة: لن تسمح بأي تهاون أو تساهل بشأن ملف تقنين الأراضي

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض تقرير متابعة موقف تقنين الأراضي بنطاق كافة مدن ومراكز المحافظة، بحضور الدكتورحازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة رزق، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري ومسئولي الأملاك والتقنين ومديري الإدارات الهندسيه ومسئولي الملفات بالوحدات المحلية والجهات المعنية.

استعرضت محافظ البحيرة، خلال الاجتماع الموقف الحالي وآخر المستجدات والإجراءات المتخذة لعدد من ملفات تقنين الأراضي، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التقنين وسبل التغلب عليها.

وأكدت جاكلين عازر على استرداد كافة أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حق الشعب والدولة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي تهاون أو تساهل، وسيم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وفي حالة جدية المتقدمين لتقنين أوضاعهم والالتزام بسداد كافة المستحقات سيتم استكمال إجراءاتهم، وفي حال تبين عدم الجدية، سيتم اتخاذ اجراءات حازمة لاسترداد الأراضي فوراً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الجادين.