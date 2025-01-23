حصاد صحة المنوفية.. إنجازات بارزة في تحسين الخدمات الصحية خلال أسبوع

شهد القطاع الصحي بمحافظة المنوفية نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجاري، تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

جهود الرعاية الأساسية:

قامت الإدارة بتدشين 8 عيادات متخصصة لعلاج السمنة في عدد من الوحدات الصحية بمراكز مختلفة، بالإضافة إلى افتتاح 6 عيادات للدعم النفسي وتجهيز عيادات نفقة الدولة في 5 منشآت رعاية أولية، كما تم المرور على 44 وحدة رعاية أولية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.



على صعيد التدريب، تم تأهيل 120 من الأطقم الطبية للتعامل مع الأمراض غير السارية، إلى جانب استلام الوحدة رقم 13 من جهاز مدينة السادات وتجهيزها للاستخدام، وافتتاح وحدة أسنان جديدة مع تحديث الأجهزة في عدد من الوحدات الصحية.

جهود الطب العلاجي:

شهدت مستشفيات المديرية إجراء 567 عملية جراحية، من خلال 20 مرورًا صباحيًا ومسائيًا على مستوى المحافظة. وبلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي 498 ماكينة، تم استخدامها لإجراء 4512 جلسة غسيل.

كما قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها لـ1953 حالة في 11 قسمًا مختلفًا، وتم استقبال 3338 حالة في 78 عيادة مسائية متخصصة.

جهود الطب الوقائي:

رصدت إدارة الطب الوقائي حالات اشتباه بالأمراض المعدية في المستشفيات والعيادات الخارجية، كما تم تطعيم 13302 شخص بالتطعيمات الروتينية. وشملت الجهود الرقابية المرور على 260 منشأة غذائية، حيث تم إغلاق بعض المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ عينات من محطات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سلامتها، وتحقيقًا للوقاية تم تحصين 456 جرعة ضد فيروس بي للعاملين في القطاع الطبي.

جهود العلاج الحر:

نفذت الإدارة حملات تفتيش على 237 منشأة خاصة، نتج عنها إغلاق 10 منشآت مخالفة وتوجيه إنذارات للمتجاوزين، كما تم إصدار 29 قرار غلق وتحرير محاضر مخالفات تتعلق بالترخيص ومكافحة العدوى.

تؤكد مديرية الصحة بالمنوفية التزامها بمواصلة الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رضى المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.