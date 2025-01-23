قاضٍ يوقف قرار ترامب بإلغاء الجنسية التلقائية بالولادة

أصدر قاضٍ فيدرالي بمدينة سياتل الأمريكية، الخميس، حكمًا يقضي بإبطال محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ قرار يحد من الحق الدستوري في اكتساب الجنسية الأمريكية بالولادة داخل الولايات المتحدة.

واعتبر القاضي هذا القرار غير دستوري ومنافيًا بشكل واضح للنصوص القانونية الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

الرئيس ترامب، الذي اتسمت سياساته بالتركيز على تنفيذ وعوده الانتخابية، وقّع في اليوم الأول من ولايته سلسلة من المراسيم التي شملت إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، والسعي لإلغاء حق اكتساب الجنسية التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.

كما أطلق حملة مشددة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مُطلقًا على الوضع وصف "غزو المهاجرين".

تتعارض هذه السياسات مع القواعد السائدة في الولايات المتحدة، التي تمنح أي طفل يولد داخل حدودها الجنسية الأمريكية تلقائيًا، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه أو نوع التأشيرة التي يحملانه، إلا أن القرار التنفيذي الجديد سعى لتغيير هذا النهج بمنع الجهات الفيدرالية من منح الجنسية لهذه الفئات، على أن يبدأ تطبيقه من التاسع عشر من فبراير المقبل.

رغم صدور الحكم القضائي الذي يعطل العمل بهذا القرار، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى تأثيره على من حصلوا بالفعل على الجنسية سابقًا، وسط غموض حول تطبيق القرار بشكل رجعي.