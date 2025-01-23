الكركم بالحليب.. تقوية المناعة وتحسين الهضم في كوب واحد

يُعد مشروب الكركم بالحليب، الذي يتم مزجه بالفلفل الأسود والزنجبيل، واحدًا من الوصفات الطبيعية التي تجمع بين الفوائد الصحية والطعم اللذيذ، حيث يُعتبر حلاً مثاليًا للباحثين عن تعزيز مناعتهم، تحسين عملية الهضم، وحرق الدهون بطريقة صحية ومتوازنة، وبفضل مكوناته الغنية بالعناصر المفيدة، يوفر فوائد متعددة للجسم ويُعد خيارًا مثاليًا لبدء يومك بطاقة وحيوية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” مكونات مشروب الكركم بالحليب وفوائده، وفقًا لما تم نشره بموقع "citizenshospitals".

مكونات مشروب الكركم بالحليب

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون: يحتوي على الكركمين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون: يساعد في زيادة امتصاص الكركمين وتحسين التمثيل الغذائي.

- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون أو المبشور: يُضفي نكهة حارة ويساعد في تحسين الهضم وتقوية المناعة.

- كوب واحد من الحليب: سواء كان حليبًا حيوانيًا أو نباتيًا (مثل حليب اللوز أو جوز الهند)، فهو مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين D.

- ملعقة صغيرة من العسل (اختياري): لإضفاء نكهة لطيفة وتحلية طبيعية.

طريقة التحضير

1- سخّن الحليب على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا دون أن يغلي.

2- أضف الكركم، الفلفل الأسود، والزنجبيل إلى الحليب، وامزج المكونات جيدًا.

3- اترك الخليط على نار هادئة لمدة 2-3 دقائق حتى تتجانس النكهات.

4- أطفئ النار، واترك المشروب ليبرد قليلاً، ثم أضف العسل إذا كنت ترغب في تحليته.

فوائد المكونات

- الكركم: يُعد مضادًا قويًا للالتهابات، كما يُعزز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- الفلفل الأسود: يُساعد في زيادة امتصاص العناصر المفيدة من الكركم، ويُحسن عملية الهضم.

- الزنجبيل: يُعزز صحة الجهاز الهضمي، ويُخفف الغثيان، كما يُقلل من الالتهابات وآلام المفاصل.

- الحليب: يُقوي العظام ويُحسن وظائف العضلات، كما يُمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها ليوم نشيط.

الفوائد الصحية للمشروب

- تعزيز المناعة: بفضل الكركم والزنجبيل اللذين يتمتعان بخصائص مضادة للأكسدة.

- تحسين الهضم: يعمل الفلفل الأسود والزنجبيل على دعم صحة الجهاز الهضمي.

- حرق الدهون: يعزز المشروب من التمثيل الغذائي بفضل تفاعل مكوناته.

- تقليل الالتهابات: يساعد الكركم والزنجبيل في تهدئة الجسم وتقليل الالتهابات.