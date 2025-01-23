أراوخو يخدع يوفنتوس ويجدد عقده مع برشلونة رسميًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع الفريق حتى صيف عام 2031.

مدد برشلونة عقد مدافعه أراوخو لمدة 5 سنوات ونصف، ليستمر داخل قلعة النادي الكتالوني لمدة طويلة.

برشلونة يحصن أراوخو من أعين يوفنتوس

كان برشلونة منفتحًا على رحيل أراوخو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن إصابة المدافع إينيجو مارتينيز التي تبعده لمدة شهر الملاعب، حالت دون ذلك.

أراوخو كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك قبل تجديد عقده مع برشلونة، ليخدع المدافع الأوروجوياني اليوفي، ويستمر مع البلوجرانا بعقد طويل الأمد.

عاد أراوخو من الإصابة مؤخرًا، ليشارك في 5 مباريات فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

انتقل أراوخو إلى برشلونة في صيف عام 2018، ولعب بقميص الفريق الأول 155 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

وحقق رونالد أراوخو مع برشلونة ألقاب: الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرتين.