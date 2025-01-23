مودرن سبورت ينتصر على الزمالك ويحقق الفوز الأول له فى الدوري

حقق فريق مودرن سبورت، اول انتصار له هذا الموسم، بعد الفوز على ضيفه الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

واستضاف مودرن سبورت نظيره الزمالك ، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح جوزيف جوناثان نغويم لاعب فريق مودرن سبورت، فى تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز اضاف فريق مودرن سبورت ثلاث نقاط، ليحقق أول انتصار له ليصبح رصيده 7 نقاط، ليترك قاع ترتيب الدورى ليحتل المركز 17 ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة فى المركز الثالث.