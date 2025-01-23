أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره رينجرز على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهولندي جوشوا زيركزي هجوم مانشستر يونايتد أمام رينجرز، ويعاونه الأرجنتيني أليخاندور جارناتشو والإيفواري أماد ديالو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي رينجرز في المركز الثاني عشر وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد رينجرز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: توبي كولير - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت

وفي الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - أليخاندور جارناتشو.