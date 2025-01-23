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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

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شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقطاع الأمن بمرغم، وذلك بمناسبة احتفالات العيد ال 73 للشرطة، تخليدًا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل أمن الوطن.

وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم. 

وأكد أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعاً، مؤكدا على الدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

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