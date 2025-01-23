الميكروباص اتعجن.. تحقيقات عاجلة في مصرع وإصابة ١٥ شخصا بحادث تصادم بالبدرشين

تجري جهات التحقيق بالجيزة, تحقيقات عاجله في مصرع ٣ أشخاص وإصابة ١٢ آخرين في حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور المتجهة إلى مركز البدرشين، وصرحت بدفن جثامين الضحايا عقب إجراء المعاينة التصويرية والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتهم.

الميكروباص اتعجن

أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منطقة الحادث لمعرفة ملابساته، واستمعت إلى اقوال شهود العيان الذين أفادوا أن الحادث كان مروع وان الميكروباص هشم بمن فيه بعد انقلابه علي الأسفلت.

وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تصادم تريلا وميكروباص

البداية باخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى وصلة دهشور فى اتجاه البدرشين أسفر عن وقوع ضحايا.

على الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحيتهت سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أدى إلى انقلابها أسفل الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المشرحة و أصيب 12 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.