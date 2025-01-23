محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس ضد إلفسبورج بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إلفسبورج السويدي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره إلفسبورج بملعب بوراس أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يبدأ محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس أمام إلفسبورج، بعدما جلس احتياطيًا في المباراة الماضية أمام ليل في الدوري الفرنسي.

خاض محمد عبد المنعم مباراتين مع نيس في الدوري الأوروبي، وذلك من أصل 6 مباريات، في حين أنه لعب 8 لقاءات في الدوري الفرنسي.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الـ35 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، بينما يتواجد إلفسبورج في المركز الـ25 وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل نيس ضد إلفسبورج

حراسة المرمى: ماكسيم دوبي

خط الدفاع: ميندي - محمد عبد المنعم - ناندجو

خط الوسط: توم لوتشيت - بوعناني - كامارا - سفيان ديوب - بارد

وفي الهجوم: محمد علي أوتشو - يوسوفا موكوكو.