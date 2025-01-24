فراعنة من ذهب.. رياضيون مصريون يرفعون علم المحروسة عاليًا

شهدت الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة، طفرة ملحوظة وتحقيق إنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة والمستويات، سواء على المستوى القارى أو العالمي، وفى مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز هذه الإنجازات، التى حققها المصريون الذى رفعوا علم بلادهم عاليًا.

1- محمد صلاح

اقتحم النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين لمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا فى شباك ليل الفرنسى فى الجولة السابعة من مرحلة الدورى فى بطولة كأس ذات الأذنين.

كما وصل صلاح إلى الهدف رقم 50 فى مسيرته الأوروبية «دورى أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي» مع ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى أنه أحرز هدفه رقم 51 فى دوري أبطال أوروبا «45 هدفًا مع ليفربول، و5 أهداف مع بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي».

يأتي ذلك فى ظل تربعه على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا، وتواجده على قمة صانعى الأهداف فى البريميرليج بـ13 هدفًا.

2- عمر مرموش

قدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة فى مختلف البطولات، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر سيتي، الذى اقترب من الإعلان عن صفقة انتقال النجم المصرى إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أصبح مرموش حديث العالم فى الفترة الأخيرة، بعدما أنهى السيتى اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت للظفر بخدمات مهاجم المنتخب الوطني فى صفقة قدرت بـ75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، ليصل إجمالى قيمة الصفقة إلى 80 مليون يورو.

ووقع مرموش عقدًا مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2029، بعدما اجتاز الكشف الطبي في النادي الإنجليزي، ليبدأ رحلته مع الفريق السماوي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

3- منتخب اليد

تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج فى ملف مشترك، حيث بلغ الكوماندوز هذا الدور بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 28-24.

4- أحمد الجندي

لعل أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، هو تتويج البطل المصري أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالميدالية الذهبية منافسات الرجال في أوليمبياد باريس الأخيرة التى أقيمت في صيف العام الماضي.

5- سارة سمير

كما نجحت البطلة المصرية سارة سمير فى تحقيق الميدالية الفضية في رياضة رفع الأثقال بدورة دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، بعدما تمكنت من رفع وزن 151 كجم فى النتر والكلين و117 كجم في منافسات الخطف لوزن 81 كجم، بإجمالي مجموع 268 كجم فى منافسات رفع الأثقال.

6- هنا جودة

حققت لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، هنا جودة، إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بحصدها الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للناشئات تحت 19 عامًا، والتى أقيمت فى السويد، لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج ببرونزية بطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة.

7- ميار شريف

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل، حيث توجت بلقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، التى أقيمت فى الأرجنتين خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.

8- سيدات كرة اليد

استطاع منتخب مصر لسيدات كرة اليد تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل لبطولة العالم المقبلة 2025، وذلك لأول مرة فى التاريخ عقب تأهله إلى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية 2024.

9- عبد الرحمن طلبة

وتوج عبدالرحمن طلبة، المصنف الثانى عالميًا، بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش ناشئين تحت 20 سنة، والتى استضافتها كولومبيا فى الفترة من 30 نوفمبر حتى الثانى من ديسمبر الماضي.

10- آمنة الطرابلسي

وأصبحت آمنة الطرابلسي أول سيدة تترأس الاتحاد المصرى للاسكواش، بعدما حسمت انتخابات اتحاد اللعبة لصالحها لدورة 2024-2028، وذلك باكتساح فى عدد الأصوات.

11- سام مرسي

وفى موقف إنساني، رفض النجم المصري سام مرسى قائد فريق إيبسويتش تاون ارتداء شارة المثلية الجنسية فى مباراة فريقه ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمباراة الثانية على التوالى ليرتدي سام مرسى الشارة الاعتيادية امتدادًا لدعمه للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.