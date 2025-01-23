«أسوشيتد برس»: كيف يستخدم «سيد البيت الأبيض» التاريخ الأمريكى لبناء عصره الذهبى الجديد؟

التفتت أنظار العالم يوم الإثنين الماضى إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ إذ تم ترسيخ التاريخ الأمريكى بكل جوانبه؛ فقال الرئيس دونالد ترامب: "لن ننسى بلدنا".

وفى دعوة الناس إلى رؤيته للمستقبل خلال يوم من الاستعراض، جمع "ترامب" مجموعة مذهلة من الأساطير والمثل العليا الأمريكية. وكان "عصره الذهبي" الجديد مليئًا بالقصص التى شكلت ماضى الأمة. ولكن كيف سيستخدمها؟

فى هذا السياق؛ ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية؛ أن خطاب التنصيب عادة ما يكون بمثابة إسقاط للتوازن بين الأمس والغد الأمريكي. فقد وصل "ترامب" إلى السلطة فى المرة الأولى، واستعادها فى المرة الثانية، بدعوة إلى استعادة الماضى و"جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وفى خطابه خلط بين مجموعة واسعة ومربكة فى بعض الأحيان من الصور الوطنية من مختلف القرون لإثبات وجهة نظره الأكبر.

عودة فيلم Manifest Destiny إلى مركز الصدارة ولعل أكثر هذه القصص ملحمية كانت تلك التى تناولت التوسع الأمريكى والتى أطلق عليها ذات يوم "القدر الواضح"ــ وهى قصة رومانسية عن الحق "الممنوح من الله" للتوسع غربًا وخارجيًا، والذى حدد نمو الأمة حتى فى حين كانت تقمع وتقتل كثيرين آخرين كما حدث على مدى أكثر من ٣٥٠ عامًا.

وهذا، إلى جانب تعليقاته الأخيرة حول ضم جرينلاند، وجعل كندا الولاية رقم ٥١، والاستيلاء على قناة بنما؛ يشير إلى أن "ترامب" وإدارته يعتبرون التوسع ليس مجرد جزء من التاريخ؛ بل مسألة هنا والآن.

كان القدر المحتوم فى حد ذاته مدفوعًا بفكرة استثنائية أمريكا الأساسية - تصريح الحاكم الاستعمارى جون وينثروب فى القرن السابع عشر بأن أمريكا "مدينة متألقة على تلة" كمثال للآخرين.

كان هذا أحد الخيوط القليلة المهيمنة فى التاريخ الأمريكى التى لم يستحضرها ترامب فى خطابه، ربما لأن رونالد ريجان أعاد إحياءها بشكل مشهور فى خطاب وداعه عام ١٩٨٩. ومع ذلك، كانت أصداؤها فى كل مكان فى كلمات ترامب.

إن فكرة الاستثنائية الأمريكية تشكل فى حد ذاتها موضوعًا شائكًا. فبالنسبة للبعض، تبدو هذه الفكرة منتصرة وطبيعية ــ فالولايات المتحدة هى أعظم دولة على وجه الأرض ولا بد أن تتصرف على هذا النحو.

أما بالنسبة لآخرين؛ فهى بمثابة بيان للإمكانات الأبدية والمثال الذى لا يضع الأمريكيين بالضرورة فوق الآخرين.

لقد استند "ترامب" بقوة إلى التعريف السابق؛ حيث قال: "ستستعيد أمريكا مكانتها الصحيحة باعتبارها الأمة الأعظم والأقوى والأكثر احترامًا على وجه الأرض؛ ما يثير الإعجاب والرعب فى العالم أجمع".

وقال ترامب: "سنسعى لتحقيق مصيرنا الواضح فى النجوم". وردت إحدى وسائل الإعلام قائلة: "مصيرMAGAfest".

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه اللغة لم تكن سهلة على الإطلاق على لسان "ترامب"؛ فهو يميل إلى استخدام خطاب أكثر صراحة؛ بل وحتى وحشية، لإثبات وجهة نظره.

وكان التأثير الإجمالى بمثابة تمرين فى النظر إلى ما وراء الكتف الوطنى حتى وهو يتحدث عن التحرك نحو آفاق جديدة؛ فبمجرد قوله إن "العصر الذهبي" للأمة قد بدأ للتوــ وهو تصريح يبدو وكأنه يتطلع إلى المستقبل ــ كان ترامب يستخدم مصطلحات تلمح إلى الماضي. كما كانت بعض المزيجات الثقافية الأمريكية التى ظهرت محيرة بعض الشيء.

وأضافت "أسوشيتد برس" أنه على الرغم من كل التركيز على ما حدث من قبل، فإن تصرفات ترامب الفورية بعد تنصيبه لم تكن رجعية؛ بل كانت جذرية للغاية - فى سياقها فى القرن الحادى والعشرين على الأقل.

إذ تضمنت سلسلة أوامره التنفيذية، التى نفذها كما وعد، العفو عن نحو ١٥٠٠ متهم فى ٦ يناير والقيود على الهجرة التى استحضرت قواعد الاستبعاد فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

عندما استدعى ترامب الكثير من الماضى الأمريكى فقد جمع كل ذلك فى نسيج من ما أسماه "التحرير" والذى أدى إلى هذا الاستنتاج الذى بدا متعارضًا مع المشاعر العامة: "الوحدة الوطنية تعود الآن إلى أمريكا والثقة والفخر فى ارتفاع غير مسبوق". هذا ما أريد أن أكونه ــ صانع سلام وموحد"، هكذا قال ترامب.

ولكن هناك سؤالا واحدا معلقا فى الهواء، كما يحدث عادة فى مثل هذه اللحظة المفصلية. إنه سؤال يجب عليه أن يعالجه، ولكن الأهم من ذلك أنه شيء يجب أن يؤخذ فى الاعتبار مع بدء إدارته الثانية بتصريح مفاده أنه يحمل رياح التاريخ خلف ظهره: من الماضى الأمريكي، ما الذى يستحق أن نحمله إلى المستقبل الأمريكي؟

