قيادات منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقدون بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد فضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، والأستاذ محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعهد بنين العريش الجديد.

وشدد فضيلته، علي ضرورة تحري الدقة وأعطاء كل ذي حق حقه، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، كما شدد بتذليل أية عقبات خلال أعمال التصحيح، وتابع فضيلته أعمال التصحيح وشدد على ضرورة المراجعة أكثر من مرة، وإعطاء كل طالب حقه، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والتصحيح الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. رافق فضيلته خلال الزيارة، الأستاذ ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور جمال سلامة، مساعد رئيس مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، والأستاذ ايهاب منير رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.