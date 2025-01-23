موقع «BBC»: مصير تيك توك فى عهد ترامب.. ومن سيشتريه؟

مع تصاعد الجدل حول تطبيق تيك توك – الذى تملكه شركة صينية - فى الولايات المتحدة، أصبحت مسألة حظره أو بيعه محط أنظار الكثيرين.

فى ظل التصريحات المتناقضة والتوجهات السياسية المختلفة، يطرح السؤال: هل سيلغى ترامب حظر تيك توك؟ وهل سيتحول التطبيق إلى ملكية مشتركة بين الولايات المتحدة وشركات أخرى؟.

وفى هذا السياق، نشر موقع "BBC " البريطاني تقريرا عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك تمديدا لمدة ٧٥ يومًا للامتثال للقانون الذى يحظر التطبيق إذا لم يتم بيعه.

توقف تطبيق تيك توك مؤقتًا فى الولايات المتحدة قبل أيام قليلة من تولى ترامب منصبه، بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب مالكته الصينية ByteDance بإلغاء التشريع.

عاد تيك توك للعمل مرة أخرى مع رسالة قصيرة تشكر ترامب على "جهوده".

الأمر التنفيذى الصادر من ترامب، هو تعليمات يصدرها الرئيس ولها قوة القانون وراءها، لكنه لا يلغى الحظر، وبدلًا من ذلك، يوجه الأمر المدعى العام الأمريكى بعدم تنفيذ القانون فى الوقت الحالي، وهو ما كان يتوقعه الخبراء أن يكون أول خطوة له.

هذا يشترى وقتًا لإدارته لتحديد "الخطوة المناسبة"، كما ورد فى الأمر.

ترامب طرح احتمال أن يصبح تيك توك مشروعا مشتركا، حيث أخبر الصحفيين أنه يسعى إلى شراكة بنسبة ٥٠-٥٠ بين "الولايات المتحدة" وByteDance، لكنه لم يقدم أى تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ ذلك.

لكن فى الوقت الحالي، يخلق الأمر وضعًا حيث يعارض الرئيس مباشرة حكمًا أصدرته المحكمة العليا، التى أيدت القانون لحظر تيك توك فى ١٧ يناير.

وقالت المحكمة إن الحظر "صُمم لمنع الصين - العدو الأجنبى المحدد - من استغلال سيطرتها على ByteDance للاستحواذ على البيانات الشخصية لمستخدمى تيك توك فى الولايات المتحدة".

تقنيًا، حتى بعد مرور الـ٧٥ يومًا، من الممكن أن يسمح ترامب باستمرار القانون ولكن يوجه وزارة العدل الأمريكية للاستمرار فى تجاهله.

سيكون الأمر فعليًا بمثابة إخبار أبل وجوجل أنهما لن يتعرضا للعقاب إذا استمرا فى السماح للناس بتحميل تطبيق تيك توك على أجهزتهما، مما يعنى أن القانون سيظل ساريًا ولكنه سيكون فى الواقع غير ذى جدوى.

ليس من الواضح ما إذا كانت الشركات ستستمر فى تقديم التطبيق فى هذه الظروف.

وأما عن إمكانية شراء أى شركة أمريكية، لتطبيق تيك توك، فإنه عندما وقع ترامب الأمر التنفيذي، قال "كل شخص غنى اتصل بي" ليُظهر اهتمامه بتطبيق تيك توك.

ويبدو أن ترامب يريد إيجاد تسوية تتماشى مع روح القانون بدلًا من حرفيته، حيث طرح فكرة أن يكون تيك توك مملوكًا بشكل مشترك. وقال خلال مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى عن الذكاء الاصطناعي: "ما أفكر فى قوله لشخص ما هو اشترِه وأعطِ نصفه للولايات المتحدة، والنصف الآخر، وسنعطيك تصريحًا".

وأضاف أنه قابل "المالكين الكبار" لتطبيق تيك توك، مؤكدًا أنه سيكون "بلا قيمة" إذا لم يحصل على تصريح من النوع الذى كان يفكر فيه، لكنه سيكون "قيمة تريليون دولار" إذا سمح له بالعمل فى الولايات المتحدة.

كما قال إنه سيكون منفتحًا على بيع التطبيق إلى المؤسس المشارك لشركة Oracle لارى إليسون، بالإضافة إلى إيلون ماسك.

وأكد: "سأكون مستعدًا إذا كان يريد شراءه".

أسماء سابقة ارتبطت بشراء تيك توك تشمل الملياردير فرانك ماكورت ورجل الأعمال الكندى كيفن أوليرى - المستثمر الشهير فى برنامج شركتان تانك، النسخة الأمريكية من برنامج دراغونز دين.

كما ادعى أكبر يوتيوبر فى العالم، جيمى دونالدسون - المعروف أيضًا بمستر بيست - أنه فى السباق بعد أن تواصل معه عدد من المستثمرين عقب تغريدة سابقة أشار فيها إلى اهتمامه.

وذكرت التقارير أن محرك بحث أمريكى يسمى Perplexity AI عرض أيضًا الاندماج مع تيك توك.

فى مارس ٢٠٢٤، قال وزير الخزانة الأمريكى السابق ستيفن منوتشين إنه يريد تشكيل مجموعة لشراء التطبيق، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لا يزال يسعى وراء هذا الأمر.

