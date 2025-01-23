اقرأ غدًا في "البوابة".. حرض على الإبادة الجماعية في غزة.. شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي أثناء زيارته سويسرا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 24 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

شراكة استراتيجية بين القاهرة ومقديشو

السيسي للرئيس الصومالي: تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر

حرض على الإبادة الجماعية في غزة.. شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي أثناء زيارته سويسرا

حذر من تدهور الوضع في الضفة الغربية جراء عملية للاحتلال بجنين

ترامب يمهل مبعوثه 100 يوم لإنهاء حرب أوكرانيا

ترامب يعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

.. والحكومة اليمنية: يعكس تفهمًا لخطر "الجماعة" على الأمن الإقليمي والدولي

الأمم المتحدة تحذر من "هجوم وشيك" لـ "الدعم السريع" على "الفاشر" بالسودان