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الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. حرض على الإبادة الجماعية في غزة.. شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي أثناء زيارته سويسرا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 24 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

شراكة استراتيجية بين القاهرة ومقديشو
السيسي للرئيس الصومالي: تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر
حرض على الإبادة الجماعية في غزة.. شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي أثناء زيارته سويسرا
حذر من تدهور الوضع في الضفة الغربية جراء عملية للاحتلال بجنين
ترامب يمهل مبعوثه 100 يوم لإنهاء حرب أوكرانيا
ترامب يعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية
.. والحكومة اليمنية: يعكس تفهمًا لخطر "الجماعة" على الأمن الإقليمي والدولي
الأمم المتحدة تحذر من "هجوم وشيك" لـ "الدعم السريع" على "الفاشر" بالسودان

القاهرة السيسي غزة البحر الاحمر جنين أوكرانيا ترامب الضفة الغربية السودان