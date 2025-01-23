تريزيجيه يشارك في تعادل الريان مع الدحيل في الدوري القطري

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي تعادل بها فريقه الريان أمام الدحيل، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

استضاف فريق الريان نظيره الدحيل في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، شارك خلالها تريزيجيه أساسيًا وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

مشاركة تريزيجيه في مباراة الريان ضد الدحيل

انتهى الشوط الأول بلا أهداف في ظل استحواذ متبادل بين لاعبي الفريقين على الكرة، قبل أن يشهد الشوط الثاني حالة طرد في الدقيقة 55، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبد العزيز حاتم زميل تريزيجيه في الريان، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

بذلك، شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 10 مباريات في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 17 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما وصل رصيد الدحيل إلى 29 نقطة على صدارة الترتيب.