رمضان 2025.. سمية الخشاب تشارك جمهورها كواليس مسلسلها "أم 44"

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو جديدا لها من كواليس تصوير مسلسلها "أم 44"، والذى من المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى 2025.

علقت سمية على الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"، "من كواليس مسلسل "أم 44".

تدور احداث مسلسل "أم أربعة وأربعين" في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من كل أنحاء الوطن العربي.، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب، ويعرض عبر منصة "شاهد" في رمضان.