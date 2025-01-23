معرض القاهرة الدولي للكتاب.. منصة عالمية تجمع الثقافات برعاية السيسي

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم، الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. يحمل المعرض هذا العام شعار “اقرأ… في البدء كان الكلمة” ويُبرز سلطنة عمان كضيف شرف، مع اختيار الدكتور أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

شهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى من مسؤولين ودبلوماسيين ومثقفين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الذي أكد أن المعرض يُعد منارة عالمية للتواصل الفكري والحضاري، ومصر تلتزم بدورها الريادي في تعزيز الثقافة كأداة للتنمية المستدامة وبناء الجسور بين الحضارات.

استهل وزير الثقافة جولته بزيارة جناح وزارة الثقافة المصرية، والذي يُقدم لأول مرة أجنحة متنوعة تعكس أنشطة قطاعات الوزارة، ثم تفقد أجنحة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى جناح حلايب وشلاتين الذي يُبرز العروض البيئية والتراثية. كما شملت الجولة جناح سلطنة عمان الذي أهدى وزير الثقافة مجسمًا لمسجد السلطان قابوس، وأجنحة الأزهر الشريف، وهيئة الشارقة للكتاب، ومشاركات دولية من السعودية والإمارات وقطر والبحرين.

أشاد المستشار محمود فوزي بالتنظيم المتميز للمعرض الذي يُقدم تجربة استثنائية تعكس روح الابتكار، مؤكدًا أن الكتاب يُمثل الركيزة الأساسية لبناء الوعي وتحقيق التقدم. وأضاف أن مصر تُثبت من خلال هذا الحدث دورها المحوري في تعزيز القيم الإنسانية ونشر ثقافة التعايش والسلام.

شهد الحدث مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والسفارات والهيئات الثقافية المختلفة، ما يؤكد أهمية المعرض كمنصة دولية تحتفي بالإبداع والابتكار.