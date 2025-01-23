طلب إحاطة بشأن فندق شبرد التاريخي

أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال العام، والسياحة والآثار بشأن فندق شبرد التاريخي.

وأوضح في طلبه الذي تقدم به اليوم، أن الفندق يعود بناؤه اعلى القرن التاسع عشر وهو واحد من أعرق الفنادق التاريخية فى مصر ورمز من رموز القاهرة التراثية .

وقال "وهدان "، في طلبه، إن الفندق يعانى منذ سنوات من الإهمال الذى أدى إلى تدهور حالته المعمارية وخروجه من قائمة الفنادق السياحية الفعالة، حيث تم إغلاقه بداية عام 2014 بسبب تصدع جدرانه ووجود تشققات بالحوائط ومنذ تاريخه لم يتم وضع خطة واضحة لتطويره بالرغم من التصريحات المتكررة بشأن إعادة افتتاح الفندق في صورة جيدة، مما أثر سلبا على مكانته كأحد المنشآت السياحية ذات القيمة التراثية وكمصدر لدعم قطاع السياحة .

وطالب النائب سليمان وهدان، بتوضيح أسباب الإهمال الذي تعرض له الفندق وما تقوم به الوزارة لإعادة تأهيل الفندق بما يحافظ على طابعه التاريخي ويوفر خدمات سياحية متميزة واستعادة مكانته التي تليق به، متسائلا: ولماذا لا يتم تسويق الفندق كمعلم سياحي عالمي يعكس التراث المصرى مما يسهم في جذب السياح؟