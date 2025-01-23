محافظ الجيزة يستقبل وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفداً من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والدعم الفنى والتكنولوجى المشترك بين المحافظة والمركز .

جاء ذلك بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور هشام أحمد سيد مدير الدعم الفني والميداني للمحافظات وهشام محمد أحمد مدير قطاع موارد البيانات والدكتورة امتثال عطية ذكي مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال والعميد أحمد شوقي المدير التنفيذي للإدارة والسيد جمعة عبد العليم مدير المتابعة الميدانية للرصد بالمحافظات والمهندسة هند البلتاجي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاحترافية .

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الرائد لمركز معلومات مجلس الوزراء وما يقدمه من الدعم الفني في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مساهمته في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أكد محافظ الجيزة علي استمرار التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لدعم جهود المحافظة في مجال التحول الرقمى ومواكبة آليات التطور التكنولوجى الحديثة .

واعرب وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن خالص شكره للسيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة في حصر كافة المعلومات وإعداد قواعد بيانات شاملة عن جميع قطاعات المحافظة .

وشهد اللقاء استعرض وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدداً من التطبيقات الالكترونية التي تم إنشاؤها لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتهيئة بيئة العمل .