أعضاء التنسيقية يثرون معرض الكتاب بـ 16 إصدارا جديدا

يشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدارا جديدا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.

ويشارك الدكتور قياتي عاشور بكتاب "الوعي السياسي في مصر آفاق جديدة للفهم والممارسة لدى الشباب" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة حكاية مصر، فيما يشارك الدكتور رامي عبد الباقي بكتاب "نِدٌّ بِندّ (الجزء الخامس)" عن دار زين، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة.

ويشارك الدكتور السيد رمزي السيد، بكتاب "المرأة فى عقل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسالة إلى المستقبل" عن دار نور حوران، وبنفس الدار يشارك النائب عمرو عزت بكتاب "انهيار دولة الموحدين"، بالإضافة إلى عدد من إصداراته السابقة.

كما تشارك الدكتورة إيناس دويدار بكتاب "علاقات إيجابية" كيف تبني علاقات ناجحة وسعيدة من منظور علم النفس الإيجابي، عن دار نبراس، والدكتور عاصم السماحي بكتاب "مدخل إلى بيولوجيا السلوك الإنساني" عن دار همزة، ويشارك إيهاب دعبس بكتاب "أنا أب فاشل"، عن دار زين، كما يشارك مينا كمال بالجزء الثاني من "فن الدهاء" وأساليب الوصول للقوة عن دار اكتب.

ويشارك الكاتب الصحفي كامل كامل بكتاب "السلفيون في مصر.. السنوات الكاشفة" عن دار كتبنا، ويشارك مارك مجدي بكتاب " التضخم: 14 درسا طارئا من ال٢٠٠٠ سنة الأخيرة" عن دار المحروسة، ويشارك محمد نبيل بكتاب "الإدارة المحلية بين التطبيق والتشريع" عن دار لوتس للنشر.

كما يشارك أحمد خالد ممدوح بكتاب"الحقيقة كما رأيتها" عن دار سما، وداليا فكري برواية"رواية الفريسة والغصن" عن اسكرايب للنشر والتوزيع، وبعنوان "الجريمة الهادئة" يشارك محمد البحيري بكتاب عن دار الولاء.

ويشارك الدكتور محمد محرم بكتابين "ضربة البداية" "أساسيات ريادة الأعمال" عن دار نهضة مصر، وكتاب "على صعيد عرفات" عن دار معالي.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتعقد فعالياتها الثقافية للجمهور في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد أعلام الفكر والعلم في مصر، واسم الكاتبة المبدعة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الندوات الثقافية وصالونات ثقافية بمكانها في المعرض بالتعاون مع عصير الكتب خلال أيام المعرض.

