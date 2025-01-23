التنسيقية تعقد ندوة بعنوان "بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري".. غدًا

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الجمعة، ندوة تحت بعنوان "بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري"، وذلك خلال فعاليات معرض الكتاب.

ومن المقرر أن تناقش الندوة بؤر الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز المخاطر على الأمن القومي المصري.

يدير الندوة محمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويشارك فيها كل من اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء الدكتور أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا وإسرائيل سابقًا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية.