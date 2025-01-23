محافظ أسوان يكلف السكرتير العام لمتابعة استعدادات تدريب "صقر 145"

تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة إستعداداتها لتنفيذ التدريب العملى المشترك صقر ( 145 ) لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر له فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل حيث كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنظيمى لإقامة معسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة ، بخلاف خيام الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والتموينية والدينية والإسعاف وذلك فى حضور العقيد عماد يوسف مساعد المستشار العسكرى ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات والمديريات الخدمية .

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام لمتابعة الاستعدادات لتدريب "صقر 145" لمجابهة الأزمات

وأكد محافظ أسوان أنه يتم بشكل لحظى متابعة كافة الإستعدادات وجاهزية جميع الجهات وتكاتفها للظهور بالشكل المشرف فى العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العملى .

الإطمئنان على جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة

واوضح أن الهدف الأساسى من هذا التدريب هو الإطمئنان على جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات لهطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة ، ولاسيما فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية .

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