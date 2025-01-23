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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مسلسلات رمضان.. طرح البوستر التشويقى لـ «فهد البطل»

احمد العوضى
احمد العوضى
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طرحت منصة «watch it» الإلكترونية، البوستر التشويقى  لمسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي، والذى من المقرر ان يعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان المقبل 2025.

وتدور احداث المسلسل حول شخصية فهد “احمد العوضى”،  وهو شابٌ صعيدي يهرب من عائلته بسبب الظلم، و يسافر إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة ولكنه يدخل في صراعات.

مسلسل «فهد البطل» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وبطولة كل من: أحمد العوضي، كارولين عزمي بدور شقيقة البطل، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، نسرين أمين، لوسي، عصام السقا، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، يارا السكري، وغيرهم.

البوستر التشويقي فهد البطل الفنان أحمد العوضى موسم رمضان