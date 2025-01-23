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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يهدد كندا: انضموا لنا أو استعدوا للتعريفات الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على معاملة عادلة من الدول الأخرى، مشيرًا بشكل خاص إلى كندا كحالة تحتاج إلى مراجعة العلاقات التجارية معها.

وخلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الخامس والخمسين في دافوس، أوضح ترامب أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وكندا يمثل مشكلة كبيرة لا يمكن التغاضي عنها، متعهدًا باتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع.

واتهم ترامب الحكومة الكندية بتبني مواقف وصفها بالصعبة في المفاوضات التجارية، ما دفعه للتلميح إلى إمكانية تغيير طبيعة العلاقة بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حلول مرضية.

وبتصريح مثير للجدل، ألمح ترامب إلى فكرة جعل كندا جزءًا من الولايات المتحدة كوسيلة للقضاء على العجز التجاري وتجنب فرض رسوم إضافية عليها.

في سياق متصل، أشار استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" الأسبوع الماضي إلى أن غالبية الكنديين يفضلون بقاء كندا دولة ذات سيادة ومستقلة، ما يعكس رفضًا شعبيًا لأي أفكار من شأنها أن تمس الاستقلال الوطني للبلاد.

ترامب الولايات المتحدة كندا المنتدى الاقتصادي العالمي