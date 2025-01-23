قيادات الأزهر يزورون جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

انطلقت أولى فعاليات جناح مجلس حكماء المسلمين في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025؛ حيث تأتي مشاركة المجلس انطلاقًا من رؤيته ورسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم التسامح، ومد جسور التواصل والتعايش الإنساني.

واستقبل جناح مجلس حكماء المسلمين في يومه الأول عددًا من المسئولين و قيادات الأزهر الشريف، جاء في مقدمتهم فضيلة د. نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة د. محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة د محمد الجندي، أمين مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث قاموا بجولة تفقدية في أركان الجناح، وأشادوا بالإصدارات الفكرية والثقافية المتنوعة الحكماء للنشر، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز السِّلم والتعايش الإنساني، وإعادة نشر كنوز كتب التراث الإسلامي، بما يسهم في تعزيز الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

ويقدم جناح مجلس حكماء المسلمين لهذا العام أكثر من 250 إصدارًا متنوعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، التي تهدف إلى معالجة أبرز القضايا الفكرية والثقافية وترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة كافة خطابات التطرف والكراهية والتمييز، كما يستضيف الجناح برنامجًا ثقافيًّا وفكريًّا ثريًّا، يشمل أكثر من 14 ندوة يشارك فيها نخبة من أبرز العلماء والمفكرين والأكاديميين، يناقشون خلالها موضوعات حيوية منها؛ السلم والتنمية في القارة الإفريقية، أسس السلوك الإنساني، التجديد في علم الكلام، دور الإعلام في بناء وعي مجتمعي، العلاقة بين الفلسفة الإسلامية والتحديات الحديثة، وحركة الترجمة وتأثيرها على الدراسات الإسلامية.

جديرٌ بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعدُّ من أكبر معارض الكتب في العالم؛ حيث يزور المعرض حوالي 5 ملايين شخص سنويًّا، ويؤدي دورًا محوريًّا في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيزها، من خلال إتاحة الفرصة للقراء للاطلاع على تراثهم الثقافي وأحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، كما يعكس تنوع المشهد الثقافي العربي والإنساني، ويبرز الأعمال الأدبية التي تسلط الضوء على القضايا المجتمعية والإنسانية.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في المعرض بجناح رقم B43، صالة رقم 4، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة بالتجمع الخامس بالعاصمة المصريَّة القاهرة.