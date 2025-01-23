شراكة إستراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وأورنچ مصر

في إطار رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتحول الرقمي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، أبرمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مراسم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أورنچ مصر، وذلك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي. وقع الاتفاقية المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر.

أكد المهندس أيمن عرب أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير تجربة السفر داخل المطارات المصرية، حيث تهدف إلى تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتحقيق رضاهم الكامل. وأوضح أن التحول الرقمي يشكل محورًا رئيسيًا في رؤية الشركة القابضة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة.

وكانت اورنچ مصر قد أطلقت خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi) في مطار القاهرة الدولي لتوفير تجربة اتصال سلسة للمسافرين وموظفي المطار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة تدريجيًا .

علما بان خدمة ال Wi-Fi غير مقيدة بعدد محدد من الساعات.

كما تم تجهيز صالات مطار القاهرة الدولي بأكشاك مخصصة للإشارة إلى توفر الخدمة، بالإضافة إلى توفير فريق دعم مؤهل لتقديم المساعدة وضمان سهولة الحصول على الخدمة.

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة تركيب شاشات لمس تفاعلية حديثة تعرض خرائط مفصلة للمطار يتم تركيب ٨ شاشات كمرحلة اولى في مباني الركاب ٢ و ٣ ، وتعمل بواسطة مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الشاشات المسافرين على تحديد مواقع الصالات والمباني والبوابات بسهولة، مع توفيرها بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، لضمان تجربة مريحة ومناسبة لجميع الزوار.

وفي إطار تحسين راحة المسافرين، تضمنت الاتفاقية تركيب محطات شحن مجانية مخصصة للهواتف والأجهزة الإلكترونية في مختلف أنحاء المطار، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة سفر متكاملة تجمع بين الراحة والابتكار.

تعكس هذه الشراكة التزام الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تشغيل المطارات، بما يواكب النمو المستمر في حركة السفر. كما أنها تأتي كجزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل المطارات المصرية نموذجًا يحتذى به في تقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات المسافرين وتوفر لهم تجربة فريدة ومميزة.