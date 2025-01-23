الجزار: ثورة يناير خلقت حالة الإصرار على العمل والإنجاز

قالت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ثورة 25 يناير كانت بداية الطريق لكسر أي قيود يرهبها المواطن المصري وانتصارا للحرية، وخلق مناخ سياسي جديد شارك به كل مواطن دون إقصاء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه منذ ثورة يناير ويشارك تيار كبير من الشباب في الحياة السياسية، وتعددت الأحزاب المشاركة في المشهد، عكس ما كان يحدث من سيطرة حزب وفصيل وحيد يمثل الدولة ولا يعبر عن معاناة المواطنين.

وأكدت سميرة الجزار، أن ثورة يناير خلقت حالة لم تحدث من قبل بعد ثورة يوليو، وهي الإصرار على العمل والإنجاز والبناء، وهو ما نجحت فيه القيادة السياسية السنوات الأخيرة، وهي تضع برامجًا للإصلاح تسعى إلى البناء والعمل. ومازالت مطالبنا مستمرة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية