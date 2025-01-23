منتج "السلم والثعبان 2" يكشف تفاصيل الجزء الثانى

أعلن المنتج موسى عيسى، آخر تطورات الجزء الثانى من فيلم السلم والثعبان الذى تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.

وكشف فى بيان صحفى، أنه وبالتعاون مع مخرج العمل طارق العريان استقرا على "السلم والثعبان 2 – أحمد وملك" من بطولة النجوم عمرو يوسف ومنة شلبى، ويخرجه طارق العريان الذى يشارك أيضًا فى إنتاجه.

وأكد ان الفيلم ليس جزءاً ثانياً بالمعنى التقليدى، لكنه ينتمى لنفس النوعية من الأفلام، مع أحداث مختلفة تمامًا، موضحاً أن القاسم المشترك بين العملين هو انتماؤهما للأفلام التي تعبر عن المشاعر والعلاقات الإنسانية، لافتاً إلى أن مؤلف الفيلم أحمد حسنى يعكف على كتابة السيناريو للبدء في تصويره قريباً.

يذكر ان الجزء الاول من فيلم السلم والتعبان، كان بطولة هانى سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمى، رجاء الجداوى، مها عمار، طارق التلمسانى، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدى، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوى، عبير رفعت، إشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج طارق العريان.