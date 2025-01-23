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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لا شيء يدمره.. ترامب يروج للفحم كوقود المستقبل

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مضاعفة إنتاجها من الطاقة، جزئيًا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي.

وخلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الخامس والخمسين في دافوس، أضاف أنه سيعمل على تسريع الموافقات على محطات الطاقة الجديدة، مما سيمكن الشركات من إنشائها بجوار مصانعها – وهو أمر غير ممكن حاليًا بسبب اللوائح.

وأعلن ترامب أن الشركات ستتمكن من تشغيل هذه المحطات بأي وقود تريده، مع استخدام الفحم كخيار احتياطي، واصفًا إياه بـ"الفحم النظيف والجيد".

وأضاف: "لا شيء يمكنه تدمير الفحم، لا الطقس ولا حتى قنبلة".

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