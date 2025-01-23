إنهاء حياة سائق توك توك على يد مجهولين فى قرية أبووير بأسوان

لقى شاب يعمل سائق توك توك،اليوم الخميس مصرعه على يد مجهولين أثناء محاولة سرقته فى منطقة نائية تابعة لدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بآلة حادة وملقى بجثته فى منطقة نائية بقرية أبو وير التابعة لقروى اقليت بمركز كوم أمبو، وعلي الفور تم تكليف فريق من ضباط البحث الجنائى لكشف ملابسات الحادث .

مجهولون ينهون حياة سائق توك توك

وتبين من التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت عندما كان يقود شاب يدعى "عبد الرحمن عامر أحمد أبو عدب"، طالب بالمرحلة الثانوية، مقيم قرية العدوة، توك توك يعمل عليه، فطلب أحد الأشخاص توصيله إلى قرية أبو وير، وبعد وصولهما إلى المنطقة المشار إليها، هجم عليه مجهولون وقتلوه بآلة حادة - يرجح أنها سكين - وألقوا بجثته في المكان وسرقوا التوك توك وفروا هاربين.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، برئاسة الرائد أحمد ثروت، جهودهم لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.