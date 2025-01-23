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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية: نقل الصراع من غزة إلى الضفة الغربية يسبب "فوضى شاملة"

رياض المالكي
رياض المالكي
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حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، من أن السماح بامتداد الحرب من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة سيكون كارثيا ليس فقط للفلسطينيين بل وأيضا للمنطقة على نطاق أوسع.

وأضاف أن المستوطنين "يخلقون الفوضى" في المنطقة التي كانت أيضا عرضة لأسابيع من حملات القمع من جانب السلطة الفلسطينية وعملية إسرائيلية في الأيام الأخيرة.

وقالت للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إذا نقلنا ما حدث في غزة إلى الضفة الغربية، أعتقد أن هذا يعني فوضى كاملة".

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