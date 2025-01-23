ترامب: سأطالب بخفض أسعار الفائدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطالب بخفض فوري لأسعار الفائدة.

وخلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الخامس والخمسين في دافوس، أضاف ترامب: "ينبغي أن يتم خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم أيضًا".

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأسبوع المقبل، ولا يُتوقع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع.

يشار إلى أن تحديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يتم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يتمتع بالاستقلالية، شأنه شأن البنوك المركزية الكبرى الأخرى.